"الفلك وعلم الأجرام السماوية" محاضرة بمكتبة البحر الأعظم

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث "ثقافة الطفل"، تضمنت محاضرة بعنوان "الفلك وعلم الأجرام السماوية" بمكتبة البحر الأعظم تحدثت فيها الدكتورة منار يوسف، عضوة بالجمعية المصرية لعلوم الفلك، تناولت تعريف الكواكب.



والمجموعة الشمسية والأجرام السماوية، وأشارت إلى أن المجموعة الشمسية تتكون من كواكب ونجوم وكويكبات ومذنبات ونجم الشمس، كما أوضحت عدد الكواكب وعدد أقمارها، حيث يمتلك كوكب الأرض قمرا واحدًا، بينما يمتلك كوكب المشترى ٦٥ قمرًا، أما كوكب أورانوس ١٥ قمرا، وتطرقت إلى معنى الكويكبات بأنها أشكال غير منتظمة، كما يوجد حزام الكويكبات يقع فى المساحة بين كوكبة المريخ والمشترى.



وفى ضوء المحاضرة نفذت الفنانة أميرة سعد ورشة فنون تشكيلية لرسم لوحات متعددة الخامات بتقنية الكولاج باستخدام الفوم، ورسم بالجليتر والغراء الأبيض مستوحاة من علوم الفلك والكواكب تعكس انطباع الاطفال وتخيلاتهم لعالم الفضاء.