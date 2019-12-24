خالد الجندي: غالبية الزوجات تحولن لمعيلات للأسرة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك مشكلة لدى غالبية الرجال في إدارة المنزل، وذلك من إدارة التوازن بين أفراد المنزل، وإدارة التوازن بين الإيراد والمصروف.



وأضاف "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن هناك مشكلة سائدة في المجتمع، وهي أن غالبية الزوجات أصبحن مُعيلات؛ حيث أصبحت المرأة العاملة تمثل شريحة لا تقل عن 65% من دخل البيوت المصرية، أصبحت هي من تعالج وتنفق على البيت.



وأوضح أن المرأة أكثر مسئولية الآن، عكس المرأة قديما والتي كانت تعيش في كنف رجل يتحمل مسئوليتها، ويوفر لها كل مطالبها.

