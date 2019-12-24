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حوادث

سائق يقتل زميله بسبب خلافات سابقة في السيدة زينب

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:56 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدير مصطفي
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لقى سائق مصرعه على يد زميله بعد أن قام الأخير بقتله أثناء سيره بمنطقة مساكن الطيبي في حى السيدة زينب بسبب خلافات سابقة بينهما.

تلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من مستشفى حكومى بوصول شاب جثة هامدة وبه إصابات متفرقة نتيجة جروح طعنية بالجسم.

على الفور انتقل رجال المباحث، وتبين من التحريات التى قادها المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث السيدة زينب أن سائق توك توك اعترض طريق زميله ويعمل سائق توك توك أيضا وانهال عليه بالسب والقذف أثناء سيره بالمنطقة صحبه والدته.

الأمر الذى أثار غضب المجنى عليه فوقعت مشاجرة بينهما قام على إثرها المتهم بضربه بآلة حادة "ساطور" على رأسه تسبب فى جرح قطعى بمنطقة الرأس.

ولم يكتف المتهم بذلك حيث قام بطعن زميله بـ"مطواة" فى صدره ليلقى مصرعه فى الحال ويسقط جثة هامدة غارقا فى دمائه وسط ذهول المارة الذين تجمعوا عقب وقوع الجريمة وتمكنوا من ضبط المتهم وتسليمه إلى الشرطة وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.

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