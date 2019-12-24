وفاة الفنان التشكيلي مراد فخر الدين عن عمر 47 عامًا

غيب الموت منذ قليل الفنان التشكيلي مراد فخرالدين عن عمر ناهز 47 عاما.



مراد فخر الدين فنان تشكيلي ومؤسس جاليري نوت آرت بالزمالك، وصاحب عدة أفكار مثل فكرة "مختلف" وهو معرض شارك فيه 36 فنانا تشكيليا.



وهو من مواليد السابع والعشرين من شهر أكتوبر عام 1973 بالقاهرة.



أقام العديد من المعارض مثل معرض بقاعة Efpac عام 2002، معرض بقاعة دروب 2003، معرض بقاعة Coutbis عام 2005.



أما عن المعارض الجماعية المحلية فشارك في الكثير مثل مهرجان Talent بفندق موفنبيك 1992، معرض الطلائع الثانى والثلاثون جمعية محبى الفنون الجميلة - 1992 ـ القاهرة، معرض الطلائع الثالث والثلاثين جمعية محبى الفنون الجميلة - 1993ـ القاهرة، معرض الطلائع الخامس والثلاثين جمعية محبى الفنون الجميلة - 1995 ـ القاهرة، صالون الربيع 1997، 1998 - القاهرة، معرض بالجمعية الأهلية للفنون الجميلة 1997، معرض اسكتشات قاعة دروب - 1997- القاهرة، معرض جماعى بقاعة زينب خاتون - 1998- القاهرة، معرض جماعى بقاعة أوترفوا - 1998 - القاهرة، معرض مجموعة جراج Cleveland Oh. USA عام 1999، معرض أجيال ديجا 2001، صالون الأعمال الفنية الصغيرة الخامس 2002، معرض بقاعة Artzora بباريس، معرض بقاعة Ambach بسويسرا 2002، صالون جاليرى الدورة الثانية بقاعة إبداع للفنون مايو 200، معرض رؤى معاصرة 3 بمركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا سبتمبر 2016، معرض جماعى بجاليرى نوت بالزمالك، معرض أكوان متوازية بقاعة نوت بالزمالك، معرض بجاليرى المشربية أبريل 2019، معرض بجاليرى دروب بجاردن سيتى يوليو 2019.



أما عن المعارض الجماعية الدولية الخارجية، فشارك في بينالى القاهرة الدولى الثالث للخزف 1996، الرابع 1998، الخامس 2000.



وعن الجوائز فقد نال الكثير مثل، جائزة لجنة التحكيم فى مهرجان Talent بفندق موفنبيك 1992، جائزة من معرض الطلائع الخامس والثلاثين جمعية محبى الفنون الجميلة - 1995 ـ القاهرة، شهادة تقدير من الجمعية الأهلية للفنون الجميلة 1997.