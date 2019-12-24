تامر حسنى يكشف سر حذف مشهد ويزو وعلى ربيع من "الفلوس"

عبر الفنان تامر حسني عن سعادته بمشاركة الفنان أحمد السقا الذي يشاركه كضيف شرف في فيلمه الجديد "الفلوس".



وقال خلال تصريحاته لبرنامج "عرب وود" المذاع عبر فضائية "روتانا": "أحمد السقا فنان كبير وصديق العمر، وسبب ظهوره معي ليس لأني ظهرت معه في مسلسل (ولد الغلابة)، بالعكس الموضوع جاء دون ترتيب، وأيضا مي عزالدين فنانة كبيرة وقدمنا سويًا أعمالًا باقية في قلوب الجمهور".



وعن حذف مشهد علي ربيع وويزو من الفيلم، قال: "بعد أن أدى كل من نجمي الكوميديا علي ربيع وويزو مشهدهما في الفيلم، رأينا أن هذا المشهد من الممكن أن يُبنى عليه علاقة (تشيل) فيلم بمفرده، فقمنا بحذفه لوضعه بتفاصيل أكثر، ومساحة أكبر في فيلمي الجديد والذي أقوم بتحضيره حاليًا".



فيلم "الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وقصة تامر حسني، الذي يشاركه البطولة: خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، ومحمد سلّام.

