للاحتفال بالليلة الكبيرة.. زحام حول الباب البحري لمسجد الحسين (صور)

شهد الباب البحري الخاص بمسجد الحسين، إقبالا كثيفا من قبل مريدي آل البيت، الذين توافدوا منذ الصباح الباكر من اليوم الثلاثاء، للاحتفال بالليلة الكبيرة من مولد الحسين.



ويحتفل المصريون في الثلاثاء الأخير من شهر ربيع الآخر من كل عام، بمولد الحسين بن علي الذي يأتي إليه المريدون من محافظات الجمهورية.

