محافظ دمياط تتفقد شارع 306 وتبحث خطة تطويره

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، يرافقها الدكتور خالد بكرى رئيس مجلس إدارة شركة أسواق مصر للتطوير والإدارة، شارع ٣٠٦ بكورنيش النيل بمدينة دمياط، والذى تم افتتاحه يوليو الماضى.



وتفقدت خلال الزيارة عدد من الوحدات بالمشروع للتواصل مع الشباب القائمين عليها والتعرف على آرائهم حول هذا الملتقى الذى يضم وحدات وعربات لتقديم الأغذية والمشروبات بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب بالمحافظة.



وأكدت المحافظ أنه جار بحث إمكانية تغطية الترعة الموجودة بامتداد هذا المشروع للبدء فى التخطيط لتنفيذ المرحلة الثانية من الشارع، لافتة إلى أنه يتم الاهتمام بإقامة برامج أسبوعية للاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية، والتي تعد من ضمن أهداف إقامة شارع ٣٠٦ لخلق متنزه ترفيهي جديد بشكل حضارى أمام المواطنين.



جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد.