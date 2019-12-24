"أطباء المنوفية": نعاني نقصًا شديدًا في الأطباء والتمريض

قال دكتور حسين ندا، نقيب أطباء المنوفية، إن قطاع الصحة في مصر يعاني من نقص شديد في هيئة الأطباء والتمريض، مشيرًا إلى أن بيئة العمل التي تحيط بالطبيب في بعض المستشفيات تعرقله عن القيام بأداء مهام وظيفته ودوره في مساعدة المرضى.



أضاف، خلال ندوة بعنوان "مستقبل مهنة الطب والصحة في مصر بين مشكلتي نقص الأعداد والتدريب" التي نظمها حزب المحافظين، مساء الثلاثاء، أن مشكلة الأعداد الكبيرة للمرضى وتكدسهم بالمستشفيات تؤثر بشكل كبير على جودة الخدمة الطبية التي تقدمها وزراة الصحة عبر المستشفيات الحكومية.



وأكد نقيب أطباء المنوفية، أن التخصصات الطبية كالطوارئ والجراحات وغير ذلك من القطاعات الطبية المتخصصة تعاني من عجز شديد ولا تقوم الدولة بدور كاف في تغطية هذا العجز، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يقدم 70% من الخدمات الصحية المختلفة مقارنة مع الخدمات التي تقدمها الدولة ممثلة في وزارة الصحة.