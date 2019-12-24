محمد عيسى المؤدب: تعرضت للتكفير بسبب كتابتى عن اليهود فى روايتى "حمام الذهب"

اقتحم الروائى التونسى محمد عيسى المؤدب، فى روايته «حمام الذهب»، منطقة شائكة فى التاريخ التونسى، بعد أن تناول فيها جوانب من سيرة اليهود فى البلاد، وما عانته هذه الفئة من قمع وقهر منذ هجرتها إليها فى القرن الـ١٨ وحتى ثورة ٢٠١١.



ويحكى «المؤدب»، فى روايته، عن فئة من فلسطينيى تونس، الذين «هجروا النضال باسم القضية وباتوا يتاجرون بها»، وفق تعبيره، كما يسلط الضوء بالمثل على الإسلام السياسى المتطرف وما يرتكبه المنتمون له من فظائع فى حق مواطنيهم التوانسة.



ويغزل هذه التفاصيل فى قالب روائى محكم وبلغة جزلة، وربما يكون هذا الإحكام المستند إلى الكثير من البحث والحفر السبب الرئيسى فى وصول «حمام الذهب» للقائمة الطويلة لجائزة «البوكر».



«الدستور» أجرت حوارًا مع الروائى التونسى، كشف خلاله عن رؤيته لقيمة الجوائز الأدبية ومعاييرها، كما يلقى الضوء على جوانب من تجربته فى عالم الرواية، إلى جانب كواليس بحثه وإعداده لكتابة «حمام الذهب»، والآليات التى اعتمد عليها فى صياغتها.



■ بداية.. ما انطباعاتك عن وصول «حمام الذهب» للقائمة الطويلة لـ«البوكر»؟

- خبر وصول روايتى، الصادرة عن دار «مسكيليانى» بالشراكة مع دار «مسعى» للنشر والتوزيع، سعيد بالنسبة لى، وأى روائى عربى يحلم بهذا الخبر فى مرحلة ما من تجربته، ولم أسعد لروايتى فحسب وإنما للرواية التونسية التى حققت نجاحات كبرى فى السنوات الأخيرة.

وأرى أن هذا النجاح وراءه دار «مسكيليانى» المميزة، هذه الدار التى أخرجت الكتاب التونسى من عزلته العربية وحققت له الانتشار الذى يستحقه تمامًا، وكذلك فعلت دار «مسعى» التى أسهمت بدورها فى وصول الكتاب التونسى إلى الأسواق العربية والقارئ العربى، وبعد أن كان الإشكال الكبير الذى يعانيه الكتاب التونسى هو محليته فى النشر والتوزيع، فُتحت الأبواب الآن أمام المبدعين المميزين فى شتى مجالات الإبداع.

■ كيف ترى أهمية الجوائز عامة و«البوكر» خاصة بالنسبة للمبدع؟

- لا أحد بإمكانه أن ينكر قيمة الجوائز فى مسيرة المبدع، هى تمامًا كالضوء الكشاف الذى يُوجه نحو مَن يحظى بنيل جائزة ذات قيمة وشهرة، ففى تلك الحالة تتوجه له كل الأنظار التى أهملته أو تناسته سابقًا، وأقصد هنا الناقد والقارئ والإعلام. فالناقد لا يتحمس لتناول أى كتاب فى الغالب إلا إذا كان مُتوجًا، والقارئ العربى بدوره يقبل على الكتب التى تنال الجوائز المحلية أو العربية، والإعلام لا يُكرس إلا الأسماء المشهورة، وهذا دارج فى كل البلدان العربية.

والجوائز صُدف أو أقدار جميلة، وتجربتى معها بدأت مع جائزة وطنية فى تونس، وكانت فى أدب الشباب فى القصة القصيرة، عام ١٩٩٥، ثم كانت جائزة «الكومار» الذهبى للرواية التونسية سنة ٢٠١٧، وهاتان الجائزتان أسهمتا فى انتشارى تونسيًا على وجه خاص.

أما جائزة «البوكر» فهى مسألة أخرى، لأنها ذات إشعاع عالمى وقيمة، وتهب الروائى العربى فرصًا أكبر للانتشار عالميًا بالتعريف به وبتجربته، عبر الترجمة بالأساس وإيصال الصوت العربى إلى الآخر المختلف عنا، وهذا الآخر لا يقرأ أى كتاب مترجم، إنه يختار الكتب الحاصلة على جوائز أو «المُبوكرة» بوجه خاص.

■ بعد وصول ٤ روايات جزائرية للقائمة.. فى رأيك هل تستطيع الجوائز إعادة ترسيم حدود الأدب بين الدول؟

- لا أعتقد أن الجوائز قادرة على إعادة ترسيم حدود الأدب بين الدول، لا بد من الاعتراف أولًا بأن هناك مدارس أدبية عريقة مُؤسسة فى بغداد والقاهرة ودمشق، والمغرب العربى تعلّم من هذه المدارس كما تعلّم من مدارس أوروبية وأمريكية.

أما مسألة الجوائز فهى شبيهة بالرمال المتحركة كل سنة، بمعنى قد تتميز مجموعة نصوص فى سنة من السنوات فى أحد البلدان، وتخفت نصوص أو أقلام فى بلدان أخرى، فالمشهد الأدبى غير ثابت، هو متحرك ومتنوع ومختلف من سنة إلى أخرى.

صحيح أن الأدب الجزائرى يشهد حراكًا وثراءً فى السنوات الأخيرة، لكن ذلك لا يمنحه ريادة دائمة ونهائية، فماذا نقول مثلًا عن فلسطين هذه السنة، وهى غير ممثلة فى القائمة الطويلة؟.. هل بإمكاننا أن نقول إنها مفلسة أدبيًا؟.. كل دورة من دورات «البوكر» لها أقلامها ولها نصوصها ولها مفاجآتها.

■ ما سر غياب تونس ٤ دورات متتالية عن «البوكر»؟

- غياب تونس عن «البوكر» ٤ سنوات يعود إلى محلية النشر والتوزيع وعدم التعامل الحرفى مع الكتاب، فمن يترشحون فى العادة للقائمة الطويلة أو القصيرة ينشرون نصوصهم فى دور نشر عربية، وصادف فى هذه السنوات أن غابت هذه النصوص المهمة التى بإمكانها أن تنافس عربيًا.

وباعتقادى دور النشر التونسية عليها أن تشتغل على مشروعات إبداعية ومعرفية مهمة لا أن تكتفى بالتعاطى مع منطق الربح والخسارة، لأن هذا المنطق «المكيافيلى» سينتهى بالضرورة إلى الخسارة، خسارة الناشر وموت الكاتب.

ثم إن سهولة النشر فى دور النشر الخاصة أسهمت فى تراجع الكتاب التونسى فى السنوات الأخيرة رغم تميز الكثير من التجارب التونسية فكرًا وشعرًا وسردًا.

■ لك مجموعتان قصصيتان وكتاب نقدى و٣ روايات مع أنك بدأت الكتابة فى أوائل التسعينيات.. ألا يعد هذا الإنتاج قليلًا؟

- طبعًا، هذا الإنتاج يعد قليلًا باعتبار أنى توقفت عن الكتابة لمدة ١١ سنة كاملة فى مرحلة كانت مؤلمة نفسيًا، وكان ذلك بسبب مضايقات النشر سنة ٢٠٠٠ بعد إنهاء مجموعتى القصصية الثالثة التى لم تُنشر وعنوانها «هيلينا»، ثم أحرقتها بالكامل وكرهت الكتابة فعلًا.

لم أكن معارضًا للنظام، لكن تجربة القبض علىّ وتعرضى للتعذيب لمدة ١٥ يومًا أيام الجامعة سنة ١٩٩١ أثرت على معنوياتى، ودفعت بى إلى الصمت والخوف والهروب إلى الأمام، وهذا الهروب جعلنى أهرب من الكتابة، لكن طيلة تلك السنوات كنت أقرأ بنهم، ولـ٥ سنوات أنتجت برامج أدبية للإذاعة التونسية، بمعنى أننى لم أنقطع عن عوالم الكتاب.

وفى الأيام الأولى للثورة، كان فى نيتى أن أعيد كتابة العشر قصص التى أحرقتها وعنوانها «هيلينا»، لكن، ويا للعجب، وجدت نفسى أسرد أيام التعذيب التى عشتها أيام الجامعة سنة ١٩٩١، فكانت روايتى الأولى «فى المعتقل» التى صدرت سنة ٢٠١٣.

بمعنى آخر لم أخطط لأكتب رواية، ولا لأن أغادر القصة القصيرة التى لقنها لى معرفيًا ووجدانيًا وجماليًا أستاذ الأجيال فى تونس توفيق بكار، وبعد روايتى الأولى جذبتنى عوالم الرواية لأواصل المغامرة فيها.. أما عن بعض تفاصيل «هيلينا» المحترقة سنة ٢٠٠٠ فقد عدت إليها فى روايتى الأخيرة «حمام الذهب».

■ استفدت من التراث الشعبى الشفوى فى «حمام الذهب» وتناولت يهود تونس وسحر الخرافة القديمة.. كيف جاءت فكرة الرواية وما العوامل التى اتكأت عليها لتنقل لنا تلك الوقائع؟

- الكتابة عن يهود «القرانة» الذين وفدوا إلى تونس فى القرن الـ١٨ ميلاديًا واستقروا فى حى الحارة بالمدينة العتيقة بتونس لم يكن أمرًا سهلًا روائيًا. وأثناء مراحل البحث التى امتدت أكثر من سنة اقتنعت بتوظيف سحر الخرافة القديمة المتعلقة بـ«حمام الذهب» الذى يتواجد بدوره فى تخوم حى الحارة وقريبًا من سيدى محرز.

فجمعت بين تاريخ الأقلية اليهودية وما لحقه من مجازر ومحن، وبين الحكايات الشعبية المتعددة لـ«حمام الذهب» فى الحفصية وباب سويقة ونهج الذهب ونهج الباشا، وما اكتنفه من أسرار عجيبة تخص الصبية التى ابتلعتها الحفرة فى الحمام بعد أن أنزلتها أمها لإخراج الذهب.

فبين البحث عن تاريخ اليهود وعن أعاجيب «حمام الذهب»، تعيش الشخصيات دراما التذكر والبحث وقصص العشق الحلال والحرام، وتكمن أيضًا الأبعاد الإنسانية العميقة للرواية.

■ تدعو الرواية للكشف والبحث عن التراث التونسى.. هل تعتقد أن استخدام العمل للحكايات الشعبية والشفهية يمكن أن يحمى هذا التراث بمساعدة الجهات التوثيقية؟

- الرواية الحديثة تجاوزت كونها كتابة عفوية، إنها بحث شاق، من هذا المفهوم أصبحت الرواية تجاور النصوص والفنون وتحاورها. واستدعاء التراث الشعبى والشفوى من شأنه أن يحفظه ويوصله للأجيال بشرط أن يكون ذلك بمساعدة الجهات التوثيقية وهذا ما فعلته فيما يتعلق بالحكايات الشعبية لـ«حمام الذهب»، فقد استعنت بالباحث عبدالستار عمامو، وبمكتبة مدينة تونس، بالإضافة إلى الشهادات الموثوق فيها.

كان الأمر دقيقًا خاصة أن الحكايات متعددة ومختلفة وكان علىّ أن أوثق الحكايات الأكثر التصاقًا وحميمية بالذاكرة الجماعية التونسية. وباعتقادى فإن الرواية اليوم عليها أن تلعب أدوارًا مختلفة، حضارية وعقائدية واجتماعية وسياسية بالإضافة إلى جمالياتها السردية.

■ لديك مشروع أدبى عن الأديان والمكان مكون من ٣ روايات وقلت إن العمل القادم هو الختام.. كيف طوّرت هذا الاتجاه؟

- بعد روايتى الأولى كان لا بد أن أفكر فى مشروع روائى بعد أن تورطت فى هذه العوالم، فكان مشروع الأديان والمكان، والمكان هو تونس، بدءًا من رواية «جهاد ناعم» بتيمة مركزية عن تحول الإسلام فى تونس بعد الثورة إلى دين تطرف وإرهاب وكذب ونفاق وتجارة بمشاعر الشباب والفقراء وجهاد نكاح وتسفير الشباب للجهاد فى سوريا وليبيا، والحال أنه دين محبة وتسامح وعمل وتعايش كما دأب عليه التونسيون قرونًا طويلة.

وفى رواية «حمام الذهب» اشتغلت على تاريخ الأقلية اليهودية، أو «يهود القرانة»، وما كان يُميز مدينة تونس العتيقة من تعايش بين اليهود والمسلمين وحتى المسيحيين، وطرحت السؤال الأخطر: لماذا كانت تونس فى الماضى متعددة ومتنوعة ومتعايشة بمختلف الحضارات والثقافات والديانات والآن صارت حلبة للكراهية والحقد وإقصاء الآخر المختلف؟.. أليس اليهودى تونسيًا مثله مثل المسلم ومثل المسيحى؟.. وبمعنى آخر فإن التطرف فى تونس هو تطرف أقلية متقوقعة ومتعصبة لا تمثل شعب تونس الذى عُرف عبر تاريخه بالانفتاح على الثقافات والتعايش بين الأديان.

أما روايتى الثالثة فى هذا المشروع فترتبط بالديانة المسيحية، وأترك أسرارها إلى حين إنهاء كتابتها قريبًا. وبعد هذا المشروع سأمر طبعًا إلى مشروع جديد، مع التأكيد أن كل عمل روائى داخل المشروع له خصوصيته واستقلاليته الفنية والمضمونية، وكل رواية هى مدينة ضاجة بالنصوص والقضايا والأسئلة.

■ نبذ الخلافات ومواجهة التطرف والإرهاب وتجار الدين وكل عوامل الاستغلال الإنسانى هى مقومات خفية تغازلها فى رواياتك.. لماذا وظّفت هذه العناصر؟

- لم تعرف تونس مثل غيرها من البلدان العربية، خاصة ليبيا ومصر وسوريا والعراق، آفة أخطر وأبشع من التطرف وتجار الدين، تجار الدين هؤلاء الذين يكّفرون كل من يختلف عنهم وينتصر للحرية والحياة، بل يمضون إلى إرهاب المبدعين والمفكرين وتهديدهم لا لشىء إلا لأنهم يرفضون هذا العداء للإنسانية، باعتبار أن الدين محبة والله محبة لا تخوينًا وتخويفًا وتكفيرًا.

وشخصيًا تعرضت إلى تهجم عنيف من إحدى السيدات التى لم تستسغ فضحى الفكر المتعصب والمتحجر فى رواية «فى المعتقل»، وكفرنى آخر مؤخرًا لأنى كتبت عن اليهود ومحنهم فى رواية «حمام الذهب».. وفى الحقيقة أنا اشتغلت على هذا الموضوع الشائك فى رواياتى الثلاث: «فى المعتقل»، و«جهاد ناعم» و«حمام الذهب»، وسيكون حاضرًا بقوة أيضًا فى روايتى المقبلة.

أنا أكتب عن آفات عميقة متغولة تمزق نسيج الأمة العربية حضاريًا واجتماعيًا وسياسيًا لتكرس الجهل والتخلف والعنف والكراهية، وأميز بين المسلم والمتأسلم، المسلم إنسان مؤمن محب ومتسامح ومحاور، أما المتأسلم فهو حاقد ومنغلق ورافض الآخر.

نتذكر ما حدث فى الجزائر خلال «عشريتها السوداء»، وما حدث فى السودان ثم ليبيا ومصر وسوريا والعراق، هناك كراهية غريبة لمفاهيم الدولة والمواطنة والحرية والإنسانية وجنوح إلى تعميم الفوضى والخراب. ورسالة الأدب الحقيقية باعتقادى هى التصدى لهذه الآفات والمزالق المفخخة التى ما فتئت تتغلغل فى مدارسنا وبيوتنا وشوارعنا. نحن أمام خطر حقيقى، خطر تدمير الهُوية والمصير، وإن كنا نتذكر نكبة ٤٨ بكثير من الألم فإن نكبتنا فى هذا العصر هى الإسلام السياسى، هى التطرف، هى رفض الآخر وتخوينه.

شعب تونس على مر التاريخ متسامح ومحاور وكريم، وفى الكثير من الفترات فى القرن العشرين مرت البلاد بفترات حالكة مماثلة لكنها تجاوزتها بفضل أطروحات مصلحيه ومفكريه ورموزه وهوية شعبها الحقيقية التى تتعايش فيها الثقافات والأديان.

أوروبا لم تستطع أن تنجز رقيها وازدهارها وقوتها العظمى إلا بعد أن تخلصت من الكابوس الدينى ففصلت بين الكنيسة والسياسة وانشغلت أكثر بجوهر الإنسان. ونحن، فى البلدان العربية، لا يمكن أن نتجاوز هذه المرحلة السوداء التى أرجو ألا تطول إلا بالحسم فى هذا الفكر الإخوانى المقيت، وهذا الإسلام السياسى الذى يفتقد كل البدائل والمشاريع، ونفصل بين الإسلام والسياسة، وننشغل أكثر بقضايا الشعوب الحقيقية، وهى الكرامة والعدالة الاجتماعية والحرية.

لأجل كل ذلك، قلت إن الرواية اليوم عليها أن تنشغل بهموم الإنسان ومشاغل الأمة الكبرى، لم تعد بذلك رواية عفوية، سابحة فى الخيال والضباب، إنها رواية المقاومة والاغتسال بالمحبة.

