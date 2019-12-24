رئيس الحكومة الليبية المؤقتة: لن نسمح بعودة الاحتلال العثماني لبلادنا

عرضت فضائية "مداد نيوز" السعودية تقريرا يسلط الضوء على تصريحات لرئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني خلال لقاء مع وزير الخارجية اليوناني حول الاتفاقية المزعومة بين السراج وتركيا.

واوضح التقرير أن "الثني"، أكد أن الاتفاقية الموقعة بين السراج وأردوغان "لا تساوي الحبر الذي كتبت به" وأنها تهدف فقط لدعم أردوغان للإرهابيين.

وواصل التقرير ان رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، دعا المجتمع الدولي لسحب اعترافه بحكومة الوفاق لما تشكله من خطر على الشعب الليبي ومصالحه وعلى دول الجوار، كما أنهاتشعل فتيل الفتنة بين دول المنطقة بأكملها.

ووفقا للتقرير فإن"الثني"، شدد على أن حكومته لن تسمح بإعادة "الاحتلال العثماني" إلى ليبيا، ودعا اليونان لفتح قنصلية لها ببنغازي.







