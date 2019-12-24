"أبل" تقدم هدايا مجانية لمستخدمي تطبيقات "آب ستور"

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، عن منح مستخدمي نظامها التشغيلي "آي أوه إس" عددا من الهدايا المجانية على متجر تطبيقات "آب ستور"، حتى نهاية الشهر الجاري.



وقالت الشركة - عبر صفحتها الرسمية - "ابتداء من 24 وحتى 29 ديسمبر، ستجدون مفاجأة جديدة كل يوم على متجر (آب ستور). عودوا إلينا كل يوم لاكتشاف أي هدية بانتظاركم".



وأوضحت "أبل" أنه متجر تطبيقات "آب ستور" سيطلب من عملائه البحث عن الهدايا المغلفة داخل قائمة التطبيقات والألعاب حتى 29 ديسمبر الجاري، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل عن تلك الهدايا التي من المتوقع أن تتضمن تطبيقات أو ألعاب مجانية.



وسوف تتبدل الهدايا يوميا حتى موعد انتهاء العرض حيث أنه من المتوقع أن يستفيد المستخدمون من الهدايا في غضون 24 ساعة على متجر التطبيقات على هواتفهم الذكية.

ولم يتضح بعد أي الدول التي سيتاح لها الاستفادة من الهدايا عبر متجر تطبيقات "آب ستور".