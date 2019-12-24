تأجيل إطلاق صاروخ أنغارا الروسي

أعلن المكتب الصحفي لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أن صاروخ "أنغارا" المقرر أولا إطلاقه في ديسمبر الجاري من قاعدة "بايكونور" الفضائية سيطلق العام المقبل.



وقال ناطق باسم المؤسسة إن سبب تأجيل إطلاق الصاروخ يعود إلى اتخاذ خطوات تقنية وتنظيمية من شأنها تخفيض كلفة إنتاج الصاروخ لتتفق مع أسعار السوق وذلك بفضل الانتقال إلى الإنتاج الصناعي لصاروخ "أنغارا" في مصنع مدينة أومسك بغرب سيبيريا حيث يتوقع أن تنتج كل عام 8 صواريخ من هذا النوع، بما فيها صاروخا "أنغارا – آ 5" الثقيل المأهول وغير المأهول و"أنغارا – 1.2" الخفيف.



وكان مركز "خرونيتشيف" الذي تولى تصميم تصنيع صاروخ "أنغارا" قد أعلن الصيف الماضي أنه جاهز لإنتاج الصاروخ على دفعات. كما أعلن أنه سيسلم أول صاروخ ينتج صناعيا من طراز "أنغارا" إلى مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية في الربع الأول من عام 2020.



يذكر أن "أنغارا" هي أسرة من الصواريخ الروسية العاملة بالوقود البيئي وقد أطلق منها عام 2014 الصاروخان الخفيف والثقيل الاختباريان من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية العسكرية.