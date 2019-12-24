إليسا عن احتفالات الميلاد: "حضروا حالكم لها بكل سلام"

وجهت الفنانة اللبنانية إليسا، رسالة خاصة لمتابعهيا عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، حول الاحتفال بليلة ميلاد يسوع المسيح.



وقالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "عم نستعد لأجمل ليلة بالسنة.. ليلة ميلاد يسوع المسيح بكل الحب والسلام بالدني.. حضّرو حالكن لها الليلة بكتير سلام، وصلّوا لكل اللي بتتمنوه وللبنان وكل دولة من دولكن العربية".



من ناحية أخرى، تواصل إليسا حاليًا تحضيرات ألبومها الجديد الذي ستطرحه في عيد الفطر المقبل، وكشفت خلال حفلها بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والذي أحيته مؤخرًا أن الألبوم الجديد سيضم 4 أغنيات لبنانية، وباقي الأغنيات ستكون باللهجة المصرية، متمنية أن ينال إعجاب جمهورها.

