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حوادث

محاكمة تأديبية لـ 6 مسئولين في مصر للطيران

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:19 م
جريدة الدستور
عماد سليمان - محمد عيسى
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قررت النيابة الإدارية إحالة 6 موظفين بالشركة القابضة لمصر للطيران للمحاكمة العاجلة في القضية رقم 169 لسنة 61 قضائية عليا، استنادًا إلى ما جاء عبر بلاغ رئيس الشركة بشأن الاتهامات الموجهة للمخالفين.

وكشفت التحقيقات أن (ه.ح) رئيس قسم التشغيل بقطاع المشروعات وصيانة المنشآت بالشركة القابضة لمصر للطيران ختم أوامر التشغيل بالخاتم الخاص عهدته دون وجود توقيع لمسئول التشغيل أو رئيس قسم النقل بدفاتر أوامر التشغيل ودون توقيع السائق.

وتبين أن موظفين بسكرتارية المدير العام لصيانة المباني والمنشآت بقطاع المشروعات بالشركة أهملا في الحفاظ على خاتم الصادر والوارد الخاص بقطاع المشروعات وصيانة المنشآت مما مكن سائقا من استخدامه في ختم أوامر تشغيل السيارات ودفاتر التشحيم وأذونات صرف الوقود، واستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها في العمل.

وأهمل (و.أ) ضابط أمن بقطاع الأمن بالخدمات الأرضية بالشركة في الحفاظ على دفاتر خروج ودخول السيارات، ولم يحرر مذكرة بفقد دفاتر دخول وخروج السيارات.

وجاء بأوراق القضية أن (م.ع) مسئول تشغيل السيارات في الإشراف على أعمال مرؤوسيه مما مكّن السائق من الخروج بالسيارة والمبيت بها خارج المهبط، وسمح له بذلك.

وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية أن السائق بالشركة خرج بالسيارة رقم (821 ن وب) والمبيت بها بمحل إقامته بالمخالفة للتعليمات، وقيامه بتأجيرها لأحد الأشخاص بمنطقة المناشي مقابل 300 جنيه في اليوم، وللتغطية على ذلك قام بفصل عداد الكيلومترات الخاص بالسيارة، واحتفظ بعدد 4 دفاتر أذونات تشحيم و4 دفاتر أذونات صرف وقود مختوم على بياض.

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