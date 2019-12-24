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عالم

وزير النفط السعودي: نقطة ثلاثية تجمعنا بالكويت والعراق

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:18 م
عبد العزيز بن سلمان
عبد العزيز بن سلمان
وكالات
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أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن توقيع اتفاق عودة الإنتاج في المنطقة المقسومة جاء بتكليف من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مضيفا انهما أسسا لهذا الاتفاق التاريخي ووضعا أسس التوافق عليه مع الجانب الكويتي.
وأضاف عبد العزيز بن سلمان في كلمه له عقب حضور عرض فيلم تسجيلي أقامته شركة شيفرون في الكويت عن عملية إعادة الإنتاج في المنطقة المقسومة: "أصبح اليوم لنا نقطة ثلاثية تجمع بيننا وبين الكويت والعراق ولن يكون هناك نقطتين حدوديتين بين السعودية والكويت وإنما نقطة ثلاثية بيننا وبين شقيقتنا العراق".
وتابع وزير النفط السعودي:" ليس المهم اليوم هو توقيع اتفاقية عودة الإنتاج وإنما حفاوة الإستقبال التي غمرنا بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد من اهتمام وترحيب"، مؤكدًا أن ما نراه اليوم ما هو إلا امتداد للعلاقة الوطيدة التي تربط بين البلدين.
وأضاف قائلًا" أتيت من الرياض صباح اليوم وأعتقد بأنني لا زلت في الرياض".
وذكر أن "الدولتين نجحتا في وضع ترتيبات واستدامة تعزز التعاون طويل الأمد والعمل كفريق واحد وتمكين العمليات المشتركة في الوفرة والخفجي بعودة الإنتاج بطريقة سليمة وصحيحة طويلة المدى".
وشدد الوزير على حرص القيادة السعودية على توقيع اتفاقية عودة الإنتاج في الأراضي الكويتية.

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