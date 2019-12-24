حبس خادمة قتلت رضيعها بعد حملها سفاحا في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معها، لاتهامها بقتل رضيعها لحملها سفاحا فيه لذا قررت التخلص منه.



وقالت المتهمة أمام النيابة إنها قتلت الرضيع بعد رفض والده الاعتراف به، مضيفة: "عرفت أبوه من سنة وعاشرني معاشرة الأزواج وعند ولادتي رفض الاعتراف بالمولود".



وأضافت المتهمة: "معرفش أي بيانات شخصية عن أبوه وبعد حملي منه سفاحا رفض نسب المولود إليه ما تسبب في عدم قيده بدفتر المواليد"، موضحة أنها في هذه اللحظة قررت التخلص منه فقامت بكتم أنفاسه حتى الموت.



ونجح ضباط مباحث القاهرة بالاشتراك مع الأمن العام في كشف غموض بلاغ بوفاة رضيع بمدينة نصر، حيث تبين أن والدته وراء قتله لحملها سفاحا فيها.



تبلغ لقسم أول مدينة نصر بوفاة طفل بشقة بعقار بدائرة القسم، بالانتقال تبين وجود آثار ضغط على منطقة الفم والأنف وخروج إفرازات.



وبسؤال طالبة ومضيفة سن 21، 47 مقيمتان بالشقة "قررتا حضور خادمة "سن30 مقيمة بدائرة قسم ثان السلام" وبرفقتها ابنها "عمر 6 أشهر" للقيام بأعمال النظافة والمبيت طرفهما.



وحال نومها قامت بالاتكاء على طفلها ما أدى لوفاته بسؤال الخادمة وتضييق الخناق عليها قررت أن الطفل ناتج عن حمل سفاح من شخص "حددته"، ورفض نسب الطفل له وعدم قيده بدفتر المواليد، فقررت التخلص منه فقامت بكتم أنفاسه عن طريق وضع وجهه على صدرها حتى توفى.