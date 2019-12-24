ترامب: أمريكا تتعامل مع أي تجربة صاروخية من كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة لاختبار صواريخ باليستية عابرة للقارات، فإن الولايات المتحدة سوف "تتعامل معها".

ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء عن ترامب قوله للصحفيين في منتجع "مارا لاجو" في بالم بيتش بولاية فلوريدا اليوم الثلاثاء، "سأتعامل معها عندما تأتي".

وكانت كوريا الشمالية هددت بأنها ستستغل موسم عيد الميلاد لإرسال "هدية عيد الميلاد" لأمريكا بعدما طلبت من واشنطن القيام بتنازلات إضافية في إطار المحادثات النووية المتوفقة بين الجانبين. وحدد نظام الرئيس كيم جونج أون موعدا نهائيا ينتهي في 31 ديسمبر الجاري لتحقيق انفراجة.

وذكر ترامب أن تهديد كيم ربما يتضح أنه "هدية لطيفة" في عيد الميلاد وليس اختبارا صاروخيا، سيكون بمثابة صفعة جديدة لجهوده في التوصل إلى اتفاق نووي تاريخي مع كوريا الشمالية.

وأضاف ترامب للصحفيين "ربما تكون هدية لطيفة.. ربما تكون هدية، حيث يرسل لي زهرية جميلة وليس اختبارا صاروخيا، أليس كذلك؟ ربما أحصل على زهرية، ربما أحصل على هدية لطيفة منه.. لا أحد يعرف..".