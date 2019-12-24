يوم صحي مجاني لمهندسين الإسكندرية الجمعة

أعلنت لجنة الرعاية الصحية والمعاشات بنقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، برئاسة كريم الكسار عن تنظيم يوم صحى مجاني، الجمعة المقبل، بنادى المهندسين بسابا باشا وبالتعاون مع مستشفى الأندلسية.



قالت النقابة إن الفعالية سيتم تنظيمها من الثانية وحتى الخامسة مساءً على أن يشمل اليوم الصحى كلًا من "عيادة قلب وعظام وجهاز رسم قلب وقياس سكر وقياس ضغط وقياس نسبة الأكسجين فى الدم ووجود طاقم تمريض متخصص.