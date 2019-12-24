العلاقة بين دور الإعلام التنموي في جلسة لشباب 4 دول

نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، على هامش تنفيذها لمشروع تعزيز دور الشباب في السلم والأمن بجنوب المتوسط، جلسة بالشراكة مع مؤسسة الحلم الأفريقي 2063، للحديث عن العلاقة بين دور الإعلام التنموي في تحقيق السلم والأمن في أفريقيا، بحضور شباب من تونس والجزائر والمغرب ومصر.



وعرضت الخبيرة التنموية سالي عاطف، رئيس مؤسسة الحلم الأفريقي، أفكار عمّا يمكن أن يقوم به الإعلام لتحقيق التنمية في القارة الأفريقية ككل، مشددة على ضرورة التفرقة بين الإعلام التقليدي والإعلام التكنولوجي المستخدِم لوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة؛ والذي يعتبر الوسيلة الأكثر فاعلية لتناول الشأن الأفريقي، مضيفة أنه لا يزال دور الإعلام على الجانبين غير فعّال بالقدر الذي نأمله لتحقيق السلم والأمن المنشودَين.



وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسانن إن الإعلام يمكن أن يساهم في مواجهة التطرف والإرهاب، من خلال الترويج للصورة الصحيحة عن القارة؛ بما يدفع المستثمرين والمانحين للعمل على ملفات التنمية، كالتعليم والصحة والبنية التحتية، بما يساعد على نشر السلم والأمن، مضيفًا أن إعلام الجماعات الإرهابية متطور ويلعب على حرب الشائعات، ولا بدّ من مواجهته بنفس أدواته.