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تكنولوجيا

أبرز مواصفات Note 10 Lite من سامسونج

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:11 م
Note 10 Lite
Note 10 Lite
وكالات
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سرّبت مواقع مختصة بشئون التقنية مواصفات هاتف Note Galaxy Note 10 Lite الذي ستطلقه سامسونج في يناير العام القادم.

وتبعا لموقع WinFuture فإن الهاتف سيأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار، مزود بشاشة SuperAMOLE بمقاس 6.7 بوصة بدقة عرض (10802400) بيكسل.

ويعمل هذا الهاتف بمعالج ثماني النوى Exynos 9810 بتردد 2.7 جيجاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD.
وسيحصل على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وخاصية الشحن السريع، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وأنظمة GPS وGLONASS وBeidu لتحديد المواقع.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (12+12+12) ميجابيكسل، بخاصية التقريب والتثبيت الأوتوماتيكي للصورة، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 32 ميجابيكسل، تدعم خاصية التعرف على الوجوه.

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