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سياسي

"المحافظين" يناقش مستقبل مهنة الطب والصحة في مصر (صور)

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:11 م
جريدة الدستور
أشرف لاشين
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بدأ حزب المحافظين، مساء الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان «مستقبل مهنة الطب والصحة في مصر بين مشكلتى نقص الأعداد والتدريب»، ويحضر الندوة جميع الأطراف الفاعلة في مجال الطب، بمقر الحزب الرئيسي في وسط البلد بميدان طلعت حرب.

تتضمن الندوة عدة محاور أهمها« مشكلة الموارد البشرية في قطاع الصحة سواء الطب البشري، وطاقم التمريض والفنين والعمال، وكيف يمكن تقدير المشكلة والعمل على حلها، فضلًا عن مناقشة أزمة التدريب، وتوضيح القواعد العلمية للتدريب».

حضر عدد من أعضاء مجلس النواب في مقدمتهم طلعت خليل، ومحمد عطا سليم، ومصطفى كمال الدين حسين، والدكتور خالد سمير، نائب رئيس الحزب لشؤون الصحة بحزب المحافظين، الدكتور محمود العلايلي، ودكتور عصام عبد الحميد أمين عام نقابة الصيادلة دكتور حسين ندا نقيب الأطباء في المنوفية، وحافظ شوقي وكيل نقابة العلاج الطبيعي، وشعلان خليفة رئيس لجنة العمال بالحزب، وداليا فكري رئيس لجنة المرأة، دعاء إبراهيم رئيس لجنة الاتصال، فضلًا عن مشاركة عدد من المهتمين بقطاع الطب في مصر.

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