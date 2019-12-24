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حوادث

قطعت رأس عشيقها.. إحالة "سومة" وزوجها وشقيقها للجنايات

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:06 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
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أنهت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية التحقيقات في اتهام ربة منزل وزوجها وشقيقها بقتل عشيقها وفصل رأسه عن جسده بعد 8 أشهر كاملة من التحقيقات، وقررت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.

أعد أمر الإحالة محمد رفعت خليفة وكيل أول نيابة حوادث شمال الجيزة بعد تسلم التقارير الفنية الخاصة بفحص صور رصدت لحظة ارتكاب المتهمين للجريمة صورتها المتهمة من إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية وتقارير أخرى من الطب الشرعي أكدت تطابق بصمة صوت المتهمة مع تسجيلات لمكالمات هاتفية للحظة استدراج القتيل إلى شقتها قبل دقائق من ارتكاب الجريمة.

وطبقا للتحقيقات التي باشرها المستشار محمد شرف رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة وعمرو عباس وكيل مدير نيابة الحوادث تم اكتشاف الجريمة في شهر أبريل الماضي عندما تغيب "أحمد.أ" 38 سنة صاحب سوبر ماركت عن منزله وشكت زوجته في الأمر لسابقة علمها بارتباطه بعلاقة غير شرعية بجارتهم بالمنطقة، وأرشدت عن منزلها لتتوجه قوة أمنية من قسم شرطة الوراق إلى منزل الجارة، وكانت المفاجأة بالعثور على آثار دماء على سلم العقار وأمام باب الشقة علاوة على كيس بلاستيك بداخله أسلحة بيضاء ملطخة بالدماء ورائحة كريهة تنبعث من داخل الشقة لتنكشف الجريمة بالعثور على صاحب السوبر ماركت المختفي جثة داخل كرتونة بوتاجاز ورأسه مفصول عن جسده داخل كيس بلاستيك.

5 أيام من مطاردة المتهمة وأسرتها التي اختفت أيضا انتهت بتسليمها وزوجها أنفسهما إلى الأجهزة الأمنية بسوهاج بعدما توجهوا إلى أسرتهم لترك أطفالهم الثلاثة لدى ذويهم.

روت المتهمة "سومة" وخلال عدة جلسات تحقيق لكثرة التفاصيل والملابسات باعترافات تفصيلية لجريمتها التي نفذها برفقتها زوجها وشقيقها، وقالت إنها قررت التخلص من عشيقها بعد عامين من ارتباطهما بعلاقة آثمة انتقاما منه بعدما علم بعلاقتها بشخص آخر، فأخبر شقيقها "الصعيدي" بما كان بينهما ولكي يثبت حديثه وصف له علامات معينة في جسدها ما أثار غضب شقيقها ودفعه للتعدي عليها بالضرب وترك عمله والإقامة برفقتها أغلب الوقت لكي يراقب تصرفاتها وهو ما أغضبها بشدة من ذلك العشيق، وقالت أيضا إن عشيقها اعتذر لها واستمرت علاقتهما بعد ذلك لمدة قاربت عام ولكن فكرة الانتقام لم تفارق ذهنها.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمة استقبلت المجني عليه وأدخلته إلى الغرفة المعتادين اللقاء بها، وخرجت للحظات وعادت إليه برفقتها شقيقها وزوجها يحمل كل منهما سكينا بينما هي أخرجت سكينا أخفته أسفل السرير، وما إن رآهم العشيق انتابته حالة من الرعب، وضربه الزوج والشقيق بعدة طعنات لم تقتله وتركوه ينزف لمدة قاربت علي 6 ساعات كان يرجوهم خلالها بتركه وعدم قتله، وانتهزت المتهمة توسلات عشيقها وصورت ما يحدث بمقطع فيديو على هاتفها مبررة ذلك بأنها "كانت عايزة تتشفى فيه".. بعد عدة ساعات من إذلال المتهمين للمجني عليه قرروا إنهاء الأمر فأمسك أحدهم برأسه وذبحه الآخر بينما لم تكتف المتهمة بذلك فقامت بفصل رأسه عن جسده تماما.

وضعت المتهمة الرأس في كيس بلاستيك بينما قاموا بثني جسد القتيل نصفين ووضعه داخل كرتونة بوتاجاز بعد لفها في مشمع اشترته من العتبة للتخلص منها، إلا أنهم فروا هاربين قبل أن يتمكنوا من إلقائها خارج الشقة.

بعد ورود جميع التقارير الطبية والفنية قررت النيابة بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية إحالة المتهمين "المتهمة وزوجها محبوسين وشقيقها هارب" إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

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