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محافظات

محافظ قنا يسلم عقودا للجمعيات الأهلية بقيمة تتجاوز 6 ملايين

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:04 م
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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سلم محافظ قنا أشرف غريب الداودي، اليوم الثلاثاء، بتسليم 4 عقود لعدد 4 جمعيات أهلية بتمويل قيمته ٦ ملايين و725 ألف جنيه، بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وممثلي عدد من الجمعيات الأهلية.

وأوضح محافظ قنا - عقب التسليم - أنه تم تسليم العقود لعدد 4 جمعيات أهلية وهي (جمعية تنمية المرأة الريفية والحضرية بقنا – الجمعية النسائية لتحسين الصحة بفرشوط – جمعية تنمية المجتمع لقرية العركي بفرشوط – جمعية تنمية المجتمع لنجع عمارة بنجع حمادي)، مشيرا إلى أن تلك الجمعيات ستقوم بإعادة إقراض تلك الأموال للأسر محدودة الدخل وللمرأة المعيلة لتمويل مشروعات متناهية الصغر لرفع المستوى الاقتصادي لتلك الفئات وتوفير فرص عمل للشباب.

وأكد المحافظ علي أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني بجانب الأجهزة التنفيذية للمساهمة في النهوض بالمستوى الاقتصادي ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

من جانبه، أوضح محمود العماري مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بقنا - أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة نجح في تمويل عدد 8536 مشروعا بقيمة مالية بلغت حوالي 230 مليون جنيه ساهمت في توفير 13339 فرصة عمل وذلك خلال الفترة من 112019 وحتى 30112019.

وأضاف أن إجمالي المشروعات التي قام بتمويلها الجهاز منذ 111992 وحتى الآن بلغت حوالي 183642 مشروع صغير ومتناهي الصغر بقيمة مالية بلغت حوالي 2 مليار و18 مليون جنيه ساهمت في توفير 273 ألفا و222 فرصة عمل.

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