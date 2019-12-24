السيطرة على حريق هائل بمصنع مطاط بالسنطة

شهدت قرية مسهلة التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، قبل قليل، نشوب حريق هائل داخل مصنع مطاط، مما أدى إلى حدوث حالة من الذعر والفزع بين أهالي المنطقة والمنطقة المحيطة، خوفا من امتداد النيران إليها.



وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا، من اللواء محمد عمران مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ من الأهالى، بنشوب حريق هائل داخل مصنع مطاط "داخلي إطارات السيارات".



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة وتم الدفع بسيارات الإطفاء وجاري السيطرة على الحريق وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة إن كانت بفعل فاعل أم قضاء وقدر أو إهمال.