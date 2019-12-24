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اتحاد الكرة يكشف حقيقة قيد "كهربا" فى قائمة الأهلى
الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 06:48 م
محمود كهربا
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كشف وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، حقيقة قيد اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا المنضم لصفوف الاهلى قبل أسبوعين، فى قائمة الأحمر.
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