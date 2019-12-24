العثور على جثة مسن داخل شقة في حدائق حلوان

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة مسن داخل شقة في حدائق حلوان، وتفحص ملابسات الواقعة.



تلقى العميد مجدي خلف مأمور قسم المعصرة، بلاغًا من الأهالي بوجود متوفى، وعلى الفور انتقل رجال الأمن، وتولي النقيب محمد أسامة، رئيس التحقيقات بقسم المعصرة، فحص ملابسات الوفاة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.



وبالمعاينة تبين وجود جثة مسن بالعقد الخامس من العمر مقيم بدائرة القسم، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقله إلى المشرحة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.