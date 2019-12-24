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سياسي

"المصريين": مبادرة السيسي لمكافحة التنمر ستحظى باهتمام عالمي

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 06:45 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد جعفر
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أشاد سليم الديب، مساعد رئيس حزب المصريين بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، بقاعة المنارة، والتي طالب فيها جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بالعمل على مكافحة ظاهرة التنمر، على صعيد نشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي القدرات الخاصة، سواء من خلال صياغة التشريعات التي تُجرم ممارسة تلك الظاهرة، أو عن طريق مواجهتها إعلاميًا من خلال وسائل الإعلام المختلفة والأعمال الدرامية، أو من خلال الإجراءات التنفيذية لمؤسسات الدولة المختلفة.

وقال الديب، خلال تصريحات صحفية، مساء الثلاثاء، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التنمر أمر في غاية الأهمية؛ لوقف تلك الظاهرة التي تترك آثارا سلبية وسيئة على الأطفال والكبار أيضا، مشيرا إلى أن التنمر يُعد أحد أشكال العنف الذي يُمارسه طفل أو مجموعة من الأطفال ضد طفل آخر عن عمد وبطريقة متكررة، سواء وجهًا لوجه، أو عبر الإنترنت، بدءا من الأذي الجسدي إلى الإساءة اللفظية والنفسية، والتي يمكن أن تؤدي إلى الإقصاء، والاكتئاب، وأحيانا الانتحار.

أضاف مساعد رئيس حزب المصريين، أن التنمر سواء لفظيا أو بدنيا يُعد نوعا من العنف الموجه، مشيرًا إلى أن عوامل التربية الأسرية، والتكنولوجيا الحديثة والأفلام التي تروج لسلوكيات عنيفة تعد أهم العوامل التي ساعدت على انتشاره بين فئات كثيرة في المجتمع خلال الوقت الحالي.

وأوضح أن للأسرة والمدرسة والمجتمع دورا كبيرا في الحد من ظاهرة التنمر؛ والتي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، علاوة على ضرورة شرح وسطية الإسلام وحسن التعامل والتخلق بمكارم الأخلاق في التعامل بين الأشخاص، مناشدا جميع فئات المجتمع التمسك بهذه المفاهيم والقيم لتوعية الشباب لأنهم يمثلون عماد الأمة وقوتها.

أشار إلى أنه يجب علينا أن نبدأ مكافحة التنمر من خلال أولياء الأمور، ثم المعلم عن طريق إكساب الطفل مبادئ التسامح، وعدم العنف مع الغير سواء شقيق أو زميل، مطالبا بتنظيم حملة توعية كاملة من خلال المعلمين لجميع الطلاب لإكسابهم خبرات التعاون والتعامل البناء مع بعضهم ومع معلميهم ومع جميع فئات المجتمع.

وأكد أن علاج التنمر هو بمثابة علاج لانتشار البلطجة في المجتمع وخطوة مهمة للقضاء على العنف والقتل وانتشار الجريمة، موضحا أن التنمر منتشر بشدة في المجتمع والطلاب يعيشونه من المنزل، ويجب علاج أولياء الأمور ضد العنف حتى لا ينشأ عليه الصغار.

ولفت إلى أنه يجب خلال محاربة التنمر الاهتمام بالشخص المتنمر عليه مثلما يتم التركيز على الشخص المتنمر؛ لأن المتنمر عليه سيصبح وقتها قنبلة موقوتة وسيتحول إلى متنمر بشكل أكثر شراسة، وهذه هي نبتة المجرم والقاتل، مؤكدا أن مبادرة الرئيس السيسي بمكافحة التنمر ستحظى باهتمام عالمي.

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