تأجيل محاكمة 12 متهمًا باستعراض القوة في البساتين لـ 29 يناير

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال، محاكمة 12 متهمًا باستعراض القوة وقتل مواطن بالبساتين، لجلسة 29 يناير لتعذر حضور المتهمين.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي ومحمد أحمد راشد وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمي.



وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين هم (مصطفى رجب، حمام منصور، حسنى منصور، أحمد منصور، عنتر منصور، مصطفى عبدالمعطى، تامر كرم، محمود عبدالمعطى، إسلام كرم، عصام كليب، محمود كليب، أيمن كليب).



وأسندت النيابة للمتهمين، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف، قبل بعضهم البعض مستخدمين سلاحًا ناريًا بحوزة المتهم الأول وأسلحة بيضاء، قاصدين من ذلك ترويع بعضهم البعض، وإلحاق الأذى المادى والمعنوى ببعضهم البعض.



كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة قتل المجنى عليه "محمد سيد" عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن أطلق المتهم الأول صوبه عيارًا ناريًا من سلاح نارى "فرد خرطوش"، قاصدًا قتله، فأحدث به الإصابات التى أودت بحياته.



وحاز المتهمون أسلحة وذخائر نارية دون ترخيص، كما حاز المتهمون أسلحة بيضاء دون تصريح.