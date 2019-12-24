السيسي يستجيب لطلب "رحمة" من ذوي الاحتياجات الخاصة

قالت رحمة خالد، بطلة عالمية مصرية من ذوي الاحتياجات الخاصة، إن من أبرز المشاكل التي تواجههم كذوي الهمم، هم وأهاليهم والمقربون منهم، هي أن هناك بعض الناس لا يتقبلونهم، دون أن يشعروا بأحاسيسهم وتأثير هذه المعاملة عليهم.



وأضافت خلال كلمتها في احتفالية "قادرون باختلاف" لذوي الاحتياجات الخاصة، أن هناك أناسا يحبوننا ويقفون بجانبنا، موجهة حديثها للرئيس عبدالفتاح السيسي.



وتابعت: "نفسي الناس تتعلم وتفهم إننا قادرين أن نصبح ناس طبيعيين في البلد، نقدر نعيش ونشتغل معهم، ويكون لنا دور مهم أيضا، أنا عايزة برامج وأفلام ومسلسلات تظهرنا على حقيقتنا، ببطولاتنا وإنجازاتنا، ليس كما يظهرونا دائما بصورة سلبية، لأن الإعلام أسهل وسيلة تصل للناس وتقوم بتوعيته".



كما وجهت طلبا للرئيس السيسي، قائلة: "أنا عايزه أطلب طلب من الريس، وهفضل أطلبه كل سنة، ويارب يخليه لينا، بطلب منك ياريس إنك توعدني إني أشوفك تاني السنة الجاية، لأن وجودك يا ريس أكبر دعم وتشجيع ومساندة لنا، أنا وإخواتي من ذوي الهمم".



ليبادر الرئيس السيسي برده عليها، قائلا: "يا رحمة، إن شاء الله، طول ما أنا موجود على وش الدنيا وعندي الفرصة، هجي وأتشرف وأسعد".

