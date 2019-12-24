الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 الموافق 27 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
توك شو
بث مباشر.. احتفالية "قادرون باختلاف" لذوي القدرات بحضور السيسي
الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 05:37 م
محمود عرفات
طباعة
ينقل لكم موقع الدستور الإلكتروني، بثًا مباشرًا لاحتفالية "قادرون باختلاف""، لذوي القدرات الخاصة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الكلمات المفتاحية
ذوي القدرات الخاصة
بث مباشر
السيسي
موضوعات متعلقة
"قادرون باختلاف".. طرق توعية المجتمع بحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة
السيسي يبكي خلال احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة (فيديو)
كلمة السيسي فى احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات
فيديو.. الباز: السيسي يتعامل مع ذوي القدرات الخاصة بـ"نظرة أب"
موضوعات متعلقة
منذ حوالي 21 ساعة
"رسائل النيابة في قضية شهيد الشهامة".. لماذا لم يُعدم القاتل؟
منذ حوالي 21 ساعة
منع حمو بيكا من الغناء في الأردن
منذ حوالي 4 ساعات
هانى الناظر والمدون إبراهيم بهزاد ضيفا محمد الباز فى "90 دقيقة"
منذ حوالي 21 ساعة
نائبة "الخرطوش": أعتذر للشعب.. وسأسلم السلاح للأمن
الصور
الجامعة الحديثة للتكنولوجيا تكرم صفاء النجار
صور العرض الخاص لفيلم تسوية حساب لمحمد كريم ونيكولاس كيدج
صور عرض أزياء هانى البحيرى
صور مباراة الأهلى والاتحاد فى الدورى المصرى
حواجز ومصدات لأمواج شواطئ المنتزة استعدادًا للنوة (صور)
الأكثر قراءة
"ضيع موهبته".. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام
منذ حوالي 19 ساعة
عمرو أديب لـ مدرب الأهلى: "راعى مشاعر الزملكاوية"
منذ حوالي 6 ساعات
حسمها العلم.. "النودلز" تصيب بالسرطان
منذ حوالي 12 ساعة
سؤال برلماني عن صرف 124 مليونًا مكافآت للعاملين بمكتب وزير المالية
منذ حوالي 4 ساعات
المزيد
أيام زمان
سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة
منذ حوالي 19 ساعة
"ضيع موهبته".. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام
منذ حوالي 19 ساعة
الأبنودي اشترط على عطيات موافقة يحيى للزواج منها.. فطلبها الطاهر لنفسه
منذ حوالي 21 ساعة
أغرب رسائل المعجبين إلى النجمات.. مطالب بالزواج والحجاب وتهديدات بالقتل
منذ حوالي 21 ساعة
المزيد
نجم الساعة
سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة
منذ حوالي 19 ساعة
الصحة
الكافيين.. "عدو" الدهون والسكر
منذ حوالي 5 ساعات
النوم الجيد يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب
منذ حوالي 5 ساعات
هذا ما تفعله الدهون في الدماغ.. سلبًا وإيجابًا
منذ حوالي 6 ساعات
دراسات تحذر من خطورة المكملات الغذائية مع مرض السرطان
منذ حوالي 8 ساعات
المزيد
الرئيس نيوز
الرئيس نيوز
بعد إنجازاته في مجال الطيران.. أبرز الملفات على طاولة الوزير الجديد
الرئيس نيوز
بينهم نقباء ورجال أعمال.. 30 "بوكية ورد" لوزير العدل الجديد
الرئيس نيوز
دلالات الغزل الإيراني في المملكة السعودية
الرئيس نيوز
البرلمان يسجل الحكومة غياب.. وعبدالعال يطالب بتصوير مقاعدهم فارغة
منوعات
الصحة العالمية تحذر من تداعيات العنف في الكونغو
منذ حوالي 6 ساعات
الأمير فيليب يغادر المستشفى
منذ حوالي 6 ساعات
حلوى عيد الميلاد.. يمكن الاستغناء عن البسكويت أو تعديل مكوناته
منذ حوالي 8 ساعات
لماذا يلقي الأطفال أطباق الطعام على الأرض؟
منذ حوالي 8 ساعات
المزيد
كشكول
كشكول
مفتي الجمهورية من نقابة المعلمين: النصوص الشرعية ليست ضد تنظيم الأسرة
كشكول
ننشر الأوراق المطلوبة للتقديم بمدارس النيل
كشكول
فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس النيل المصرية
كشكول
شروط الالتحاق بمدارس النيل الدولية
إسلام سياسي
إسلام سياسي
القوات الأمريكية في العراق تتوعد داعش
إسلام سياسي
مسئول كردي يؤكد عودة داعش إلى العراق
إسلام سياسي
الإخوان يحاولون احتواء سكرتير القرضاوي
إسلام سياسي
هجوم إخواني على علاء الأسواني
مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
المحليات بين الواقع والمأمول
لواء.حمدى البطران
أغرب إعدام فى مصر
مؤمن المحمدي
اللغة العامية الفصحى
سيد عبدالقادر
الجامعة العربية ولعنة ليبيا
المزيد
الثقافة
دار الكتب تحيي ذكرى وفاة زكريا الحجاوي
منذ حوالي 3 ساعات
غدًا انطلاق فعاليات مؤتمر التمكين بثقافة المنيا
منذ حوالي 4 ساعات
"تشكيل الصورة في شعر أبى تمام" بثقافة السويس
منذ حوالي 4 ساعات
الخميس "القومى لثقافة الطفل" يحتفى باليوم العالمى للغة العربية
منذ حوالي 5 ساعات
المزيد
صفحتنا ع الفيس بوك
جريدة الدستور - ElDostor News