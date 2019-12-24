البرلمان يوافق نهائيًا على قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبدالعال، نهائيًا وبأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية.



وأعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن موافقة مجلس الدولة على القانون.



ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء النيابة العامة من تكلفة نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو قرار مد مدته أو قرار رفع الاسم فى الجريدة الرسمية.



ونص التعديل على أن تستبدل بنص المادة 5 من القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين النص الآتى: "ينشر قرار الإدراج على أى من القائمتين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع الرسمية بدون مقابل".