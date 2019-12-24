افتتاح معرض الذكاء الاصطناعى على هامش مؤتمر وزراء التعليم العالى العرب

افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، فعاليات معرض الذكاء الاصطناعي الذي تقيمه الوزارة بالتعاون مع بعض الشركات العالمية، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الـ17 لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي بعنوان (الذكاء الاصطناعى والتعليم: التحديات والرهانات) برفقة محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، وعدد من الوزراء والمسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمي بالوطن العربي، وقيادات الوزارة، وذلك بأحد فنادق القاهرة.



ويضم المعرض 3 أجزاء هي: مبادرة "ادرس في مصر" التي تم إطلاقها عام 2018، لتطوير منظومة الطلاب الوافدين وتطوير الخدمات التعليمية حيث يستعرض البرامج المتاحة بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية وبصفة خاصة برامج الذكاء الاصطناعي وعرض للشراكات بين الجامعات المصرية والدولية والبرامج المميزة بالجامعات.



فيما يضم الجزء الثاني من المعرض شركات تكنولوجيا المعلومات التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الجامعات والصناعة، وأما عن الجزء الثالث فيشمل الجامعات المصرية التي اتخذت خطوات فعلية في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.



جدير بالذكر أن اختيار المؤتمر لموضوع الذكاء الاصطناعي يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي "بين الحاضر والمستقبل" المنعقد في أبريل 2019، حيث أكد ضررة توظيف التكنولوجيا في خدمة المجتمع وربط التعليم العالي بالحوكمة، وكذلك الاهتمام بالذكاء الاصطناعي الذي أصبح أيقونة العصر الحالي لمواجهة التحديات والتغيرات المصاحبة للثورة الصناعية الرابعة، والتى ينطلق العالم من خلالها، كما أنه يأتي تنفيذًا لتوصيات مؤتمر الوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي السادس عشر.