رئيس كتلة الليكود: خسارة نتنياهو رئاسة الحزب تمثل تراجعًا لنا

قال ميكي زوهير، رئيس كتلة حزب الليكود الإسرائيلي في الكنيست، اليوم الثلاثاء، إن خسارة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، المنتهية ولايته، لرئاسة الحزب، تمثل تراجعًا في محاولات الليكود تحقيق إنجاز خلال الانتخابات المقبلة، حسبما أذاعت القناة السابعة في تليفزيون الاحتلال.



وألغى حزب الليكود الإسرائيلي إجراء الانتخابات التمهيدية للقوائم التي تشارك في انتخابات الكنيست المقبلة، على أن تتم الانتخابات على منصب رئيس الحزب فقط، بعد غد، الخميس.



من جانبه، قال جدعون ساعر، المرشح لرئاسة الحزب، إنه حال فوزه في الانتخابات الداخلية، المقرر لها، الخميس، فإنه سيعمل على ترشيح نتنياهو لمنصب رئاسة إسرائيل، مشيرًا إلى أن الأخير لن يتمكن من تشكيل حكومة حال خوضه انتخابات الكنيست، المقرر لها 2 مارس المقبل.