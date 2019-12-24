بطريرك الروم الكاثوليك يترأس قداس عيد الميلاد غدًا

يترأس البطريرك يوسف العبسى، بطريرك الإسكندرية، وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، صباح غد الأربعاء، صلاة قداس عيد الميلاد المجيد، بمقر البطريركية بالظاهر القاهرة.



ويشارك في الحفل مندوب عن رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، وعدد من نواب البرلمان، والشخصيات العامة والتنفيذيين.



بينما يترأس القس الدكتور أندريا زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر احتفالات الطائفة بكنيسة قصر الدوبارة بوسط القاهرة فى 5 يناير المقبل.



وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.