الأحد.. نتنياهو يعين "ليتزمان" وزيرًا للصحة خلفًا له

يعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نهاية الشهر الجاري، استقالته رسميًا من منصب وزير الصحة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.



ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تعيين يعقوب ليتزمان الذي يشغل حاليًا منصب نائب وزير الصحة لدى الاحتلال، خلفًا لنتنياهو، الأحد المقبل.



وأبلغ نتنياهو، في وقت سابق، الهيئة العليا للكنيست أنه سيستقيل من جميع مناصبه الوزارية وهم الزراعة والرفاه والصحة والهجرة، مشيرًا إلى أنه سيبقى على منصب واحد فقط وهو رئاسة الوزراء.



وأبلغ نتنياهو المحكمة العليا لدى الاحتلال أنه سيترك الوزارات الأربعة التي يتولاها، ما عدا منصبه كرئيس للحكومة، على أن يتم تنفيذ هذا القرار بحلول شهر يناير المقبل.



وأكد نتنياهو أن قراره جاء بعد تقديم العديد من الجهات الإسرائيلية التماسات تطالب بإجباره على الاستقالة من تولي الحقائب الوزارية التي يسيطر عليها، فيما اتفق مع أحزاب الكتلة اليمينية أن يمنحهم تلك المناصب بعد الاستقالة منها.