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محطة تل أبيب

لجنة "ضم غور الأردن" تجتمع فى مكتب نتنياهو خلال 10 أيام

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:21 م
جريدة الدستور
سارة الشلقاني
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تعقد اللجنة الإسرائيلية الخاصة بإعداد خطة لفرض سيادة الاحتلال على منطقة الأردن، خلال العشرة أيام المقبلة، حسبما أذاعت القناة السابعة في تليفزيون الاحتلال.

وقال مصدر في مكتب بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته، إن الاجتماع سيتم داخل مكتب بنيامين.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قد قالت إن تل أبيب أوقفت خطتها لفرض سيادتها على غور الأردن، خشية تحركات من الجنائية الدولية ضد تل أبيب، في إطار قرارها الأخير لفتح تحقيق ضد جرائم حرب الاحتلال بالضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر والقدس الشرقية.

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة الماضية، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في الضفة الغربية، وقطاع غزة المحاصر، ومدينة القدس الشرقية، وهو ما لقى ترحيبًا فلسطينيًا واسعًا، مقابل غضب إسرائيلي وأمريكي واسع.

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