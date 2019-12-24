أسقف أسيوط يترأس التسبحة الكيهيكية من كنيسة أرض الجولف

يترأس الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، مساء اليوم الثلاثاء، صلاة التسبحة الكيهيكية من كنيسة السيدة العذراء أرض الجولف.



و"كيهك" هو أحد الشهور القبطية، يحتفل الأقباط بأيامه كل عام أثناء فترة صوم الميلاد السنوي، باعتباره شهر التسابيح والصلوات وترتيل الألحان القبطية والتسابيح الخاصة بالسيدة العذراء مريم، التي تحظى بحب جميع المصريين، المسيحيين والمسلمين على حد سواء.



وتؤدي معظم الكنائس تسابيح ليلية، خاصة في ليلتي السبت والأربعاء من كل أسبوع، وتختتم صباح الأحد والخميس أسبوعيًا بـ"القداس الإلهي"، وعدد آخر من الكنائس يطلق التسابيح بشكل مكثف ويومي للعذراء.



وكانت قد بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة.