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محافظات

انفجار إحدى الشقق بكفر الزيات بعد تسرب الغاز

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:12 م
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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وقع انفجار داخل شقة سكنية بمدينة كفر الزيات في محافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، جراء تسرب من ماسورة غاز طبيعي، دون إصابات بشرية أو وفيات، وأتت النار على محتويات الشقة بالكامل، حيث تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد مأمور قسم شرطة كفر الزيات، يفيد بتلقي بلاغ من أحد المواطنين عن وقوع انفجار في إحدى الشقق السكنية بشارع المسطول بدائرة المركز، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد عبدالغني سُلية معاون المباحث، لمحل البلاغ.

وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الانفجار، وجارٍ محاصرة النيران، ومنع امتدادها للعقارات المجاورة، بهدف السيطرة على الحريق.

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