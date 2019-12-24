اليوم.. ذكرى استشهاد القديسين سمعان وأباهور وأبامينا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بذكرى استشهاد القديسين سمعان وأباهور وأبامينا.



ولم تتوافر بكتاب التاريخ الكنسي المعروف بـ"السنكسار" أي معلومات عن استشهاد القديسين سمعان وأباهور وأبامينا، إلا أن الكنائس القبطية الأرثوذكسية اكتفت بذكر أسمائهم خلال إتمام مراسم القداس الإلهي صباح اليوم.



وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.

