الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد الأنبا أمونيوس أسقف إسنا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بذكرى استشهاد الأنبا أمونيوس أسقف إسنا.



وقال كتاب التاريخ الكنسي المعروف بـ"السنكسار"، إنه رسم على يد الأنبا بطرس بابا الإسكندرية أسقفًا على مدينة إسنا، ولرغبته الشديدة في الوحدة بني ديرا علي حافة الجبل بجوار عين ماء، وأعد مغارة كان يقيم فيها طوال الأسبوع، وينزل يوم السبت إلى الكنيسة، ويقوم بخدمة القداس يوم الأحد، حيث يجتمع به شعبه، فيعظهم ويفصل في قضاياهم، ويمضي معهم يوم الإثنين أيضًا ثم يعود إلى مغارته مداومًا على النسك والعبادة.



وأضاف أنه استشهد في أيامه عدد كبير من شعبه، ولما ذهب إريانوس الوثني إلى الصعيد، كان في طريقه يضطهد الأقباط، ويكلفهم بالسجود للأوثان، ومن خالف عذبه ثم قتله، وهو ما حدث ما الأسقف حيث أمر بحرقه واستشهد.



وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.