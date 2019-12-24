مطران الأرمن يترأس قداس عيد الميلاد بكنيسة القديسة تريزا

يترأس المطران كريكور اوغسطينوس كوسا، مطران الأرمن الكاثوليك بمصر، قداس عيد الميلاد المجيد، اليوم الثلاثاء، في التاسعة مساء، بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع للأرمن الكاثوليك بمصر الجديدة، وقداس آخر صباح الأربعاء ببطريركية الأرمن الكاثوليك بوسط القاهرة.



و يشارك في الحفل مندوب عن رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، وعدد من نواب البرلمان، والشخصيات العامة والتنفيذيين.



وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الميلاد المجيد على مدار يومي 7 و8 من يناير المقبل من عام 2020.