47.4% زيادة فى واردات المصريين من اللحوم المجمدة

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن فاتورة استيراد مصر من اللحوم المجمدة ارتفعت إلى 1.1 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2019 مقابل 789.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 374 مليون دولار خلال عام بنسبة 47.4%.



ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن الواردات من جمبري مجمد بلغت 113.4 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2019 مقابل 94 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 19.4 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 20.7%.



يشار إلي أن جملة واردات مصر من السلع الغذائية قد ارتفعت إلى 9.7 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2019 مقابل 9.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة 277 مليون دولار بنسبة 2.9% خلال عام.