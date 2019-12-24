أول رد من إسكان مطروح بعد تطاير ألواح زجاج ممشى كليوباترا

قال العميد مهندس أحمد علي، وكيل وزارة الإسكان والمرافق مطروح، إن الممشى الزجاجي الخاص بحمام الملكة كليوباترا لم يتحطم، موضحًا أن جسم الكوبري ما زال في حالة جيدة.



وأوضح العميد أحمد علي خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن بعض الألواح الزجاجية تطايرت لشدة الموجة، مؤكدًا على أن الشعبة الهندسية للمنطقة الغربية العسكرية تواجدت في الحال.



وأضاف أنه بدءًا من الغد سيتم توريد ألواح زجاجية جديدة، وسيتم تركيبها بعد انتهاء الموجه السيئة، مشيرًا إلى أنه سيتم تخزين الألواح الزجاجية في موسم الشتاء، وإعادة تركيبها في موسم الصيف، مؤكدًا على أن جسم الكوبري، لم يتأثر ولم تتضرر العناصر الإنشائية.



يذكر أن أهالي مطروح تداولوا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، مجموعة من الصور، لتحطم زجاج الممشى الخاص بحمام الملكة كليوباترا، مما أثار استياءً وغضبًا بين أهالي مطروح.