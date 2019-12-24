نص رسالة المدبر الكلداني في مصر لعيد الميلاد المجيد

حصلت "الدستور" على نص رسالة عيد الميلاد، والتي من المقرر أن يلقيها الأب بولس ساتي المدبر البطريركي لإيبارشية القاهرة، رئيس الطائفة الكلدانية بمصر، خلال مراسم القداس الإلهي مساء اليوم.



وقال المدبر الكلداني في نص رسالته: "منذ مايقارب الألفي عام توجه علماء من بابل في المشرق تابعين نجمًا أو ملاكًا رأوا فيه منبهًا دليلًا أو مرشدًا؛ لإيجاد وليد ملك على شعبه".



وتابع المدبر الكلداني في رسالته: "مجيئهم من بلد بعيد ليروا من تري هذا الشخص العجيب وماهو سره الذي أعلنته السماء في المشرق".



وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.

