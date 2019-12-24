في مثل هذا اليوم.. ملك الفرس قتل ولديه لاعتناقهما المسيحية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بذكرى استشهاد القديس بهنام وسارة أخته.



وقال كتاب التاريخ الكنسي المعروف بـ"السنكسار"، إنهما كانا من أولاد سنحاريب ملك الفرس، وفي يوم خرج بهنام مع أربعين رجلا من غلمانه للصيد في الجبل، فرأي وحشا كبيرا فطارده مسافة طويلة، حتى افترق عن غلمانه وقد أمسى عليه الليل، فاضطر أن يقضي ليلته في مكانه، فنام ورأى في نومه من يقول له: "اذهب إلى القديس متي المسكين في هذا الجبل وهو يصلي علي أختك ( وكانت مصابة بمرض عضال ) فيشفيها الرب".



وأضاف السنكسار أنه لما استيقظ من نومه اجتمع بغلمانه، وبحثوا عن القديس متي حتى وجدوه في مغارة، فسجد بهنام بين يديه وأعلمه بالرؤيا وطلب منه الذهاب معه إلى المدينة فقام معه، وقد سبقه بهنام ومضي فأعلم والدته الرؤيا وبوجود القديس متي خارج المدينة، ونظرًا لمحبتها له سمحت بذهاب أخته معه سرًا، ولما وصلا إلى حيث القديس متي صلي عليها فشفاها الرب، ثم وعظها وعلمها طريق الحياة، وصلى أيضًا فأنبع الرب عين ماء، فعمدها، وعاد إلى مكانه، ولما علم الملك سنحاريب بشفاء ابنته، استدعاها إليه وسألها عن كيفية شفائها ولما اعترفت بالإيمان المسيحي، فغضب الملك علي ولديه وهددهما بالعقاب فلم يرجعا عن رأيهما فأمر بموتهما.