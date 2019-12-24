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سياسي

برلمانى: رفع الحد الأدنى وزيادة المعاشات أهم إنجازات السيسى فى 2019

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:54 م
جريدة الدستور
حسين العمدة
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قال النائب فوزي فتي، عضو مجلس النواب، إن ملف المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور من أهم إنجازات الرئيس السيسى، خاصة أنه قام خلال عام 2019 باتخاذ قرار رفع الحد الأدنى، لكن تنفيذ عملية صرفه ستكون خلال العام المقبل، مضيفًا أن الرئيس السيسي يقوم منذ توليه رئاسة الجمهورية بتطبيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، قائلًا: "السيسي قام بإنجازات في كل المجالات والقطاعات لأنه راجل يعرف ربنا".

وأضاف فتي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، الرئيس السيسي أمر الحكومة بعمل صندوق تدوير المعاشات، لتطوير منظومة المعاشات للمواطنين، فضلًا عن قانون المعاشات، مشددًا على أن الموازنة المالية المقبلة ستكون أفضل من السنوات الماضية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي قام بعمل إصلاح كامل للمعاشات لمراعاة المواطنين الذين يعانون من ضعف مرتباتهم.

وأشار فتي إلى أن الرئيس السيسي قام بزيادة المعاشات إلى 15%، فضلًا عن أن الرئيس والحكومة يقومان حاليًا بوضع خطة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح فتي، أن الرئيس السيسي قام بعمل تطوير شامل في ملف الصحة، الخاص بتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، ليوفر للمواطن المصري العلاج والرعاية الكاملة باشتراك ضعيف من المال، مضيفًا أنه بتوجيهات الرئيس السيسي قامت الحكومة بعمل تطوير هائل داخل المستشفيات، فضلًا عن افتتاح عدد من المستشفيات والمراكز الصحية لرعاية  المواطنين.

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