البرلمان يرفض طلب رفع الحصانة عن عمرو صدقي

أعلن الدكتور علي عبدالعال، رفض المجلس، طلب رفع الحصانة عن النائب عمرو صدقى، والمقدم من حسن النحلة بصفته نقيب المرشدين السياحيين وذلك لقيام النائب بالإدلاء بتصريحات صحفية بها سب وقذف، حيث جاء رفض المجلس بسبب وجود شبهة كيدية.



ومن جانبه، قال الدكتور علي عبدالعال إنه كان يتمنى حضور النائب المراد رفع الحصانة عنه بالجلسة العامة لأن صحيفة الدعوى ورد بها عبارات تمثل جناية في حال ثبوتها ولوجب معاقبة من قالها بعقوبة الجناية وأضاف عبدالعال: أعرف أنه قد يكون هناك تربص بالنواب ولذلك ادقق بشدة في طلبات رفع الحصانة حتى لا يقول أحد إننا نتستر على النواب وأعلم جيدًا أن النائب عمرو صدقي دمث الخلق.