إيمان المليجى: عقد الوعد بالبيع باطل لهذا السبب

قالت المهندسة إيمان المليجي، الخبيرة في الشأن العقاري، إن السوق العقاري في حالة تطور مستمر، وهو يسعى للتخلص تلقائيًا من بعض الممارسات غير المقبولة، ويعد ذلك الأكثر ضعفًا لاختراق السوق عبر من يتلاعبون بالعملاء، متجاهلين في ذلك ما تبذله شركات الاستثمار العقاري والكيانات الكبرى من جهود لجعل هذه السوق أكثر ملائمة ومثالية لاحتياجات العميل.



وأضافت إيمان المليجي، خلال لقائها ببرنامج "بيوتنا"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن العقد توقعه شركة الاستثمار العقاري مع مالك الأرض التي ترغب الشركة في شرائها لإقامة مشروع عليها، وبناءً عليه تقوم بدفع مقدم الأرض لكن لا تملكها إلا بعد سداد كل مستحقاتها.



وأوضحت، أن بعض الشركات تستغل هذا العقد "الوعد بالبيع"، حيث تقوم بالبدء في بيع وحدات مشروعها، مع العلم بعدم تملكها الأرض أو حتى البناء، وإنما تبيع على "رسومات المشروع –الماكيت-" ودون تملك الأرض، وهنا الشركة تبيع وحدات سكنية لا تمتلكها، وبالتالي فعقد الوعد بالبيع هو إجراء قانوني باطل.