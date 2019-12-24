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مصر

بـ"الأرقام".. تراجع جديد فى التبادل التجارى مع قطر

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:47 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر خفضت وارداتها من قطر إلي حدود 18.5 مليون دولار، خلال أول 9 أشهر من عام 2019 مقابل 485.2 مليون دولار، خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بتراجع قدره 466.7 مليون دولار خلال عام.

وأضاف جهاز الإحصاء خلال التقرير، أن صادرات مصر لقطر سجلت تراجعًا هي الأخرى إلى 170 ألف دولار خلال الفترة بين شهري يناير وسبتمبر 2019 مقابل 7.028 مليون دولار، خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بانخفاض بلغت قيمته 6.8 مليون دولار خلال عام.

كان جهاز الإحصاء، قد أعلن عن ارتفاع جملة صادرات مصر لدول العالم إلى 22.6 مليار دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 مقابل 21.7 مليار دولار، خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بينما تراجعت جملة واردات مصر من 60.4 مليار دولار لـ58.6 مليار دولار، خلال فترة المقارنة ذاتها.

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