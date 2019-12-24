الأنبا قزمان يختتم زيارته إلى سيدني ويعود للقاهرة

يختتم الأنبا قزمان أسقف شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، زيارته الرعوية إلى إيبارشية سيدني بأستراليا والتي بدأها 26 نوفمبر الماضي.



وخلال زيارته إلى سيدني ترأس الأنبا قزمان عدد من القداسات الإلهية، إلى جانب لقائه مع الشعب القبطي.



وكان قد زار وفد بابوي إيبارشية سيدني خلال الشهر الجاري، لمتابعة أحوال الإيبارشية ولقاءات الشعب القبطي بها.



من ناحية أخرى، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، الذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد مطلع يناير 2020 مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن اللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.